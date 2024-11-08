У рамках 13-го туру УПЛ 2024/25 Чорноморець приймає Ворсклу, а Лівий Берег зіграє з Інгульцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Ворскла

Одесити перервали свою 4-матчеву безпрограшну серію, однак у них була поважна причина. Команда зустрілася з Шахтарем – і дала гідний бій! Чорноморець створив кілька моментів, зрівнював рахунок і діяв досить сміливо. Підопічні Олександра Бабича заслужили на схвальні відгуки, поступившись суто на класі.

Жахливих провалів у "моряків" не було, за винятком виїзду до Житомира. З іншого боку, великих тріумфів колектив теж не знає. Чорноморець ще не забивав більше одного гола, причому переважна їхня кількість була проведена після 80-х хвилин – і рятувала від поразки чи нічиєї. Вольові характеристики у футболістів присутні, але зона плей-офф за виживання розташована всього у двох очках позаду.

Ворскла повернула Юрія Максимова, але поки що результати неоднозначні. З одного боку, полтавці вперше з 16 серпня забили два голи в одному матчі, а потім 120 хвилин ганяли Динамо в Кубку – "зелено-білі" виглядали навіть краще за киян. З іншого боку, ворскляни програли невиразному Колосу в останньому турі, а жодної перемоги за три гри команда так і не здобула.

Тренер скаржиться на обмежені кадрові можливості та важкий графік. Очевидно, що зараз для клубу важливо просто дотерпіти до зими – і бажано зробити це не в четвірці аутсайдерів. Полтавці перебувають саме там, тож перемагати необхідно за будь-яку ціну. Кому потрібен футбол із 9-матчевими безвиграшними серіями?

Кадрова ситуація

Травмовані: Крупський, Павлюк (Ворскла)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Ворскла

Чорноморець: Рудько – Бутко, Удод, Скиба, Кисіль – Білошевський – Кайо, Габелок, Жаржу, Янаков – Хобленко

Ворскла: Ісенко – Пердута, Хрипчук, Гучек, Бацула – Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко – Ієде, Ковталюк

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Суперники приблизно рівні, тож переможця визначить рандом. Реальному прогнозу піддається результативність – навряд чи вона буде високою. Більше одного гола вони не забивають, тож ставимо на тотал менше 2,5.

Лівий Берег – Інгулець

Інгулець підходить до зустрічі без перемог, а Лівий Берег виграв всього одного разу – це сталося аж сім турів тому. У петровців та киян найгірша оборона УПЛ, якщо опиратись на показники очікуваних пропущених голів. "Козаки" лежать на дні таблиці, а "лелеки" тримаються у двох залікових балах від зони прямого вильоту.

За петровцями хоча б цікаво спостерігати, адже у них непогано поставлена атака. У тому ж матчі з Динамо підопічні Василя Кобіна забили два голи – хоч і пропустили п'ять. До того ж за Інгулець виступає Паламарчук, який парирував чотири пенальті за останні шість турів (щоправда, один не пішов у статистику, адже його змусили перебивати).

Поза межами футбольного поля теж нудьгувати не доводиться. От коли востаннє українські тренери відправляли п'ятьох футболістів основи в дубль? А коуч Інгульця відправив – іце попри дуже коротку лавку запасних. До "чорного списку" потрапили Сітало, Козак, Петько, Козиренко та Мельничук.

Повернемось на поле. Матчі Лівого Берега, на жаль, дивитись важко. Команда взагалі не йде вперед. Виноси на Сухоручка та купу дальніх ударів не можна назвати атакою. Навіть головний тренер став визнавати – якщо постійно оборонятись, то врешті-решт пропустиш. Стратегія тотального "автобусу" не виправдала себе, але чи здатні кияни змінити парадигму?

З одного боку, повірити у це непросто. Занадто скромний у "лелек" кадровий потенціал. З іншого боку, пригадується матч проти Вереса, коли Лівий Берег відверто порвав рівнян у контратаках. Від новачка УПЛ хочеться побачити більше агресії та сміливості – інакше навіщо грати в еліті? Тим паче, коли оборона успіхів не приносить.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Дедух (Лівий Берег)

Орієнтовні склади на матч Лівий Берег – Інгулець

Лівий Берег: Механів – Соколов, Семенов, Якимів, Шаповал – Банада, Приходько – І. Когут, Співаков, Сіднней – Сухоручко

Інгулець: Паламарчук – Сидоренко, Вілівальд, Шершень, Мисак – Волохатий – Білоцерковець, Сад, П'ятов, Могильний – Кисленко

Прогноз "Футбол 24" – перемога Інгульця

Аутсайдери приблизно рівні, однак у команди Василя Кобіна є одна перевага. Петровці краще діють попереду, та і з реалізацією у них проблем немає – кияни ж недозабили чотири зі своїх восьми очікуваних голів. У них найслабша атака в УПЛ.

Інгулець не настільки жахливий, щоб йти без перемог протягом 13-ти турів. Ризикнемо поставити на тріумф гостей.

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