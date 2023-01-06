Авторитетна французька газета L’Equipe визначила переможця в номінації "Чемпіон чемпіонів" за 2022 рік. Нагорода дісталася форварду ПСЖ Ліонелю Мессі. Другу сходинку посів ще один парижанин – Кіліан Мбаппе.

Мессі визнаний найкращим гравцем 2022 року – чемпіон світу продовжує збирати нагороди

Перемога аргентинця вийшла безапеляційною. Мессі отримав від журналістів більш ніж удвічі більше балів, ніж Мбаппе. У першій десятці знайшлося місце ще для одного футболіста. Карім Бензема розташувався на 6-й сходинці.

Найкращі спортсмени 2022 року за версією L’Equipe:

1. Ліонель Мессі (футбол, 808 балів)

2. Кіліан Мбаппе (футбол, 381)

3. Рафаель Надаль (теніс, 285)

4. Ремко Евенепул (велоспорт, 252)

5. Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)

6. Карім Бензема (футбол, 195)

7. Арман Дюплантіс (легка атлетика, 185)

8. Стефен Каррі (баскетбол, 139)

9. Антуан Дюпон (регбі, 105)

10. Давід Поповіч (плавання, 98)