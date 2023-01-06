Мессі на вершині випередив Мбаппе – у топ-10 спортсменів року лише 3 футболісти
Дует форвардів ПСЖ конкурував за перемогу в черговому престижному рейтингу.
Авторитетна французька газета L’Equipe визначила переможця в номінації "Чемпіон чемпіонів" за 2022 рік. Нагорода дісталася форварду ПСЖ Ліонелю Мессі. Другу сходинку посів ще один парижанин – Кіліан Мбаппе.
Мессі визнаний найкращим гравцем 2022 року – чемпіон світу продовжує збирати нагороди
Перемога аргентинця вийшла безапеляційною. Мессі отримав від журналістів більш ніж удвічі більше балів, ніж Мбаппе. У першій десятці знайшлося місце ще для одного футболіста. Карім Бензема розташувався на 6-й сходинці.
Найкращі спортсмени 2022 року за версією L’Equipe:
1. Ліонель Мессі (футбол, 808 балів)
2. Кіліан Мбаппе (футбол, 381)
3. Рафаель Надаль (теніс, 285)
4. Ремко Евенепул (велоспорт, 252)
5. Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)
6. Карім Бензема (футбол, 195)
7. Арман Дюплантіс (легка атлетика, 185)
8. Стефен Каррі (баскетбол, 139)
9. Антуан Дюпон (регбі, 105)
10. Давід Поповіч (плавання, 98)