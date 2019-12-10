Чижевський очолив Агробізнес

Екс-наставник львівських Карпат Олександр Чижевський знайшов собі нове місце роботи.

Футбольний клуб Агробізнес оголосив про призначення новим головним тренером екс-наставника Карпат Олександра Чижевського, повідомляє офіційний сайт клубу. Умови та деталі контракту не розголошуються. Допомагати 48-річному фахівцю у волочиському клубі буде Михайло Дячук-Ставицький. Виконувач обов'язків головного тренера Агробізнеса Олександр Іванов покинув команду і приєднався до тренерського штабу Остапа Маркевича у Чорноморці.

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Нагадаємо, Чижевський очолив львівські Карпати у травні 2019 року і зумів втримати команду у Прем’єр-лізі, обігравши у перехідних матчах луцьку Волинь.

Агробізнес у поточному сезоні посідає шосту сходинку турнірної таблиці Першої ліги, набравши 37 очок. Попередником Чижевського на посаді головного тренера Агробізнеса був Остап Маркевич, який на початку жовтня покинув команду і очолив одеський Чорноморець.

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