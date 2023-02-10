Челсі зустрінеться з чинним чемпіоном, Баварія проти Арсенала – результати жеребкування жіночої Ліги чемпіонів
Відбулось жеребкування пар чвертьфіналістів жіночої Ліги чемпіонів. Результати дивіться в цій новині на "Футбол 24".
УЄФА у своєму твіттері повідомив про результати жеребкування жіночої Ліги чемпіонів. Головною прикрасою цієї стадії стане протистояння Ліона (чинного володаря трофея) та потужного Челсі.
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Всі результати жеребкування:
Баварія – Арсенал.
Ліон – Челсі.
Рома – Барселона.
ПСЖ – Вольфсбург.
Перший поєдинок орієнтовно має відбутись 21 березня, а матч-відповідь – 29-го. Пізніше має стати відомий точний розклад зустрічей. Фінал жіночої Ліги чемпіонів відбудеться в Ейндховені.
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