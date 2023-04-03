"Шевченко може в перспективі очолити Челсі, хоча я не думаю, що на сьогоднішній момент він є головною кандидатурою. Але в перспективі чому ні?

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Для того йому потрібно попрацювати в АПЛ, спробувати англійський футбол. Спробувати на собі, який він, чи усвідомить Шевченко його. Він виступав за Челсі, мав хорошу тренерську кар'єру в збірній, є робота на клубному рівні. Просто треба спробувати себе в Англії, якщо він бажає коли-небудь стати головним тренером Челсі", – заявив Циганик у ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Шевченко вже понад рік залишається без футбольної роботи, концентруючись на соціальних проектах та публічній підтримці України. Легендарний нападник виступав за Челсі з 2006 по 2008 роки (77 матчів, 22 голи).

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