Як відомо, проект Суперліги проіснував близько двох діб. Після шквалу критики більшість клубів покинули організацію. Ювентус визнав необхідність призупинити проект, Мілан заявив про поспішність рішення, а Барселона та Реал поки не робили категоричних заяв. Очевидно, саме до них звернувся Чеферін.

Барса та Реал з розкішним бонусом та обділені чотири гранди – як Суперліга фінансово мотивувала учасників

"Усі, хто й надалі братиме участь у Суперлізі, не зможе грати в турнірах УЄФА в майбутньому. Наші змагання будуть фантастичними навіть без цих чотирьох команд.

Тепер ми можемо сказати, що якщо хтось хоче бути егоїстичним, він може знову спробувати організувати Суперлігу. Але вони вже намагалися один раз, і вони провалилися!" – цитує Чеферіна CorriereDelloSport з посиланням на Der Spiegel.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило