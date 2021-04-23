Как известно, проект Суперлиги просуществовал около двух суток. После шквала критики большинство клубов покинули организацию. Ювентус признал необходимость приостановить проект, Милан заявил о поспешности решения, а Барселона и Реал пока не делали категорических заявлений. Очевидно, именно к ним обратился Чеферин.

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"Все, кто продолжит участвовать в Суперлиге, не сможет играть в турнирах УЕФА в будущем. Наши соревнования будут фантастическими даже без этих четырех команд.

Теперь мы можем сказать, что если кто-то хочет быть эгоистичным, он может снова попытаться организовать Суперлигу. Но они уже пытались один раз, и они провалились!" – цитирует Чеферина CorriereDelloSport со ссылкой на Der Spiegel.

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