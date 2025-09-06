Український голкіпер саудівського Аль-Шабаба Георгій Бущан став гравцем Полісся, повідомляє офіційний сайт "вовків".

31-річний голкіпер приєднався до житомирської команди на правах оренди. Угода з гравцем розрахована на сезон 2025/26.

Нагадаємо, Бущан – вихованець Динамо, в якому провів майже всю кар'єру (16 років). У структурі "біло-синіх" на професіональному рівні зіграв 201 матч, у 80-ти з яких залишив свої ворота "сухими". У складі київського клубу Георгій вигравав чемпіонат України, двічі був володарем Кубка та тричі – Суперкубка України.

У січні 2025 року Бущан перейшов до Саудівської Аравії в Аль-Шабаб за 3 млн євро. Спочатку він програвав конкуренцію місцевому воротареві Абдуллі Аль-Маюфу, проте після конфлікту останнього з головним тренером Фатіхом Терімом саме Бущан став воротарем номер один. У саудівській першості Георгій зіграв у 12 матчах та ще один поєдинок провів у Кубку Саудівської Аравії.

Викликався у збірні України різних вікових груп (від U-16 до U-21). За національну збірну дебютував у жовтні 2020 року в товариській грі з Францією. Загалом за головну команду країни провів 18 матчів, був учасником Євро-2020 та Євро-2024.

