Брюгге – Динамо: Сабо пояснив причини слабкої гри киян у матчі Ліги чемпіонів

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився думками після поєдинку "біло-синіх" у кваліфікації ЛЧ проти Брюгге (0:1).

"Хочу сказати, що мені гра Динамо не сподобалася. Вчора кияни провели гру дуже слабко. Я говорив і буду говорити: поки не буде хорошої середньої лінії, у команди нічого не вийде. У Динамо немає гравця, який вів би гру, притримував, починав атаку, немає середньої лінії.

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Ми всі сподіваємося, що в Києві команда Хацкевича буде грати в інший футбол, який принесе успіх. Треба забивати, але Брюгге теж не спатиме. Вони швидкісні та можуть нас зловити на контратаці. Ми сподіваємося, що кияни виграють, але гра буде складною", – цитує Сабо footballua.tv.

Нагадаємо, матч відповідь між цими суперниками відбудеться 13 серпня, початок о 20:30.

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