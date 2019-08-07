toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Брюгге – Динамо: Сабо пояснив причини слабкої гри киян у матчі Ліги чемпіонів

19:54 1211 Читать на русском
Брюгге – Динамо: Сабо пояснив причини слабкої гри киян у матчі Ліги чемпіонів
Брюгге – Динамо / Фото Футбол 24

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився думками після поєдинку "біло-синіх" у кваліфікації ЛЧ проти Брюгге (0:1).

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Хочу сказати, що мені гра Динамо не сподобалася. Вчора кияни провели гру дуже слабко. Я говорив і буду говорити: поки не буде хорошої середньої лінії, у команди нічого не вийде. У Динамо немає гравця, який вів би гру, притримував, починав атаку, немає середньої лінії.

"Я так розумію, що 14 серпня Динамо залишиться без тренера": реакція соцмереж на провал Хацкевича та Ко у Брюгге

Ми всі сподіваємося, що в Києві команда Хацкевича буде грати в інший футбол, який принесе успіх. Треба забивати, але Брюгге теж не спатиме. Вони швидкісні та можуть нас зловити на контратаці. Ми сподіваємося, що кияни виграють, але гра буде складною", – цитує Сабо footballua.tv.

Нагадаємо, матч відповідь між цими суперниками відбудеться 13 серпня, початок о 20:30.

Брюгге – Динамо: Хацкевич програє тренерську дуель, фатальна травма, оманливі шанси на ЛЧ і гра рівня ЛЄ

blog_ava
Брюгге – Динамо: Хацкевич програє тренерську дуель, фатальна травма, оманливі шанси на ЛЧ і гра рівня ЛЄ
02:45
14880
Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Брюгге - Динамо Йожеф Сабо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
32
хв
Маріуполь
20:00
АЗ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук