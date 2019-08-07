Брюгге – Динамо: Сабо пояснив причини слабкої гри киян у матчі Ліги чемпіонів

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився думками після поєдинку "біло-синіх" у кваліфікації ЛЧ проти Брюгге (0:1).

"Хочу сказать, что мне игра Динамо не понравилась. Вчера киевляне провели игру очень слабо. Я говорил и буду говорить: пока не будет хорошей средней линии, у команды ничего не получится. В Динамо нет игрока, который вел бы игру, придерживал, начинал атаку, нет средней линии.

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Мы все надеемся, что в Киеве команда Хацкевича будет играть в другой футбол, который принесет успех. Надо забивать, но Брюгге тоже не будет спать. Они скоростные и могут нас поймать на контратаке. Мы надеемся, что киевляне выигрывают, но игра будет сложной", – цитирует Сабо footballua.tv.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 13 августа, начало в 20:30.

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