Дортмундська Борусія давно заробила собі реноме типового німецького колективу, у якому окремі таланти готують себе до АПЛ. Ніхто не ставить на "джмелів" у матчах проти справжніх топів. Призначення Едіна Терзіча на пост головного тренера не додали ваги БД в очах вболівальників – втім, його проект виявився не таким вже й простим.

Мудрик опинився у заявці Челсі на плей-офф Ліги чемпіонів – постраждали зірковий новачок та екс-нападник Барселони

На груповому етапі Ліги чемпіонів дортмундці здобули всього дві перемоги, але при цьому вони зачепились за очки на виїзді з Манчестер Сіті. На внутрішній же арені ж Борусія суттєво додала після нового року, вигравши усі шість матчів при середній результативності в 2,83 голи. Причому бити вдавалося як середняків, так і лідерів – Байєр і Фрайбург. Не всі поєдинки "джмелів" були ідеальними, але гейм-менеджмент Едіна Терзіча допомагав. Після його замін було забито 10 м'ячів.

Варто відзначити потужну форму лідерів. 19-річний Беллінгем в останніх п'яти турах увійшов у топ-3 гравців за очікуваними голами та асистами. Якість цих дій виявилась феноменальною – за таке дають 100 млн євро.

Десь поруч за статистичними показниками перебувають і Брандт з Мукоко, от тільки останній не зіграє проти Челсі. Азар та Аллє тримаються в топ-3 за передачами під удар, а у зустрічах з Байєром та Фрайбургом відзначився юний Адеємі – до речі, він встановив рекорд швидкості в Бундеслізі

Крім того, у Борусії доволі хороший пресинг, який за інтенсивістю поступається тільки Баварії (9,7 PPDA). Та і в обороні не все погано – звісно, навіть Аугсбург здатний забити їм 3 голи, але перебору за пропущеними немає. Суперники награли на 5 очікуваних м'ячів у 5 поєдинках – стільки ж дортмундці й пропустили. Мінусом же є нестабільність по ходу зустрічі, однак поступово "джмелі" міцнішають.

І це дуже погано для Челсі. У лондонців нині з хорошого тільки трансфери, але й ті створили колосальні проблеми. Новачків настільки багато, що Грем Поттер не може їх адаптувати – а вони не можуть зігратись. Головний тренер більше переймається тим, аби надати хвилини усім зіркам, ніж розбудовою якоїсь структури гри. Власне, її у "пенсіонерів" практично немає.

Челсі надзвичайно слабкий в організації позиційного наступу. Показовим був поєдинок з Вест Хемом на вихідних, коли за лінією м'яча залишалося аж шість футболістів у синіх футболках. Грем Поттер намагається шукати нові варіанти, випробувавши ледь не усі схеми, що знову ж таки б'є по ефективності. Страшно б'є.

Жахлива організація виливається у слабкі індивідуальні перформанси – достатньо подивитись на страждання Мудрика. Його партнера – Кукурелью – нещадно критикують за ігнорування Михайла, але йому й самому важко проявляти себе в форматі фулбека в четвірці. Він крутий у ролі латераля або третього ЦЗ, вриваючись з глибини.

І його теж ігнорять! Челсі занадто звалюється на правий фланг, не помічаючи ізоляцій ліворуч. Та й швидкістю в цій команді не пахне. "Пенсіонери" грають саме як пенсіонери. Повільно, нудно, з мінімальним просуванням і дірами між лініями.

І навіть так лондонцям вдається створювати хороші моменти. У новому році вони награли майже на 11 очікуваних голів (четвертий результат в АПЛ), але забили лише 4! Не в останню чергу завдяки відсутності чистого форварда, позицію якого закриває марнотрат (і не нападник) Хаверц. Жоау Феліш на вихідних показав, що далі справи в цьому плані підуть краще, однак поки що маємо одну перемогу у восьми останніх матчах. Жах.

Кадрова ситуація

Челсі не зможуть допомогти Броя, Пулішіч, Канте й Менді, які заліковують травми. Крім того, в заявку на ЛЧ не потрапили Обамеянг, Фофана, Давід Мадуеке і Бадіашиль. Зате в ній знайшлося місце Мудрику!

Ймовірно, Михайло знову вийде у стартовому складі, адже участь Стерлінга залишається під великим сумнівом. Крім нього, низький шанс вийти на поле мають Веслі Фофана, Закарія, Ковачіч та Кулібалі.

Борусія зазнала дуже важкої втрати – травму отримав Мукоко, який у новому році став лідером команди за очікуваними голами. Втім, інших серйозних проблем зі складом у Едіна Терзіча немає. У лазареті залишаються Морей, Камара та Вольф, однак вони не є ключовими гравцями для футболу "джмелів". Натомість, повнвістю відновився Меньє.

Орієнтовні склади на матч Борусія Дортмунд – Челсі

Борусія Дортмунд: Кобель – Рюерсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Беллінгем, Джан – Адейемі, Ройс, Брандт – Аллє

Челсі: Кепа – Джеймс, Сілва, Чалоба, Чілвелл – Енцо Фернандес, Лофтус-Чік – Маунт, Феліш, Мудрик – Хаверц

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери віддають невеличку перевагу Борусії. Справа не тільки у статусі господаря. Перш за все, суперники перебувають на різних етапах становлення – проект Едіна Терзіча з кожнем нем міцнішає, а Грем Поттер навіть не заклав фундамент. Німці сильніші в командному плані, та і останні результати у "джмелів" симпатичніші.

Спробуємо ризикнути й погодитись з конторами. Як показав матч проти Ман Сіті, англійських грандів БД не боїться. Тим не менш, не варто недооцінювати лондонців – навіть численні втрати не вдарили по силі їхнього складу, а експерименти Гремма Поттера рано чи пізно можуть і вистрілити.

Матч буде обережним, з великою кількістю індивідуальних дуелей та перестраховок, однак Борусія зараз на підйомі в ігровому та емоційному плані. Ставимо на мінімальну перемогу господарів.

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