Сім'я Глейзерів незабаром може продати манкуніанський клуб. Поки є 2 охочих, які офіційно заявили про свої наміри.

Востаннє МЮ був чемпіоном Англії у 2013 році, а виграв Лігу чемпіонів у 2008-му. Фанати зачекались видатних перемог і довго критикували нинішніх власників. Ті зважились на продаж. Дедлайн подачі заявок був 17 лютого.

Офіційну пропозицію щодо придбання 100% акцій МЮ зробив Джим Реткліфф, стверджує The Athletic. Він є одним із найбагатших людей Англії та з дитинства вболіває за "червоних дияволів".

70-річний бізнесмен є головою хімічної компанії INEOS, яка вже має у своїй власності французьку Ніццу, швейцарську Лозанну та івуарійський Расінг. Реткліфф також пов'язаний з велосипедним спортом та Формулою-1.

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Конкурентом британця буде катарський шейх Ясім бін Хамад Аль Тані, який є головою правління Qatar Islamic Bank. Компанія теж офіційно заявила про наміри щодо купівлі МЮ. За неофіційною інформацією, мільярдер запропонував 4,5 млрд євро.

"Шейх особисто підтвердив свою заявку на придбання 100% акцій Манчестер Юнайтед. Він планує повернути клубу його колишню славу як на полі, так і за його межами. Перш за все, намагатиметься знову зробити фанатів центром МЮ.

Пропозиція не передбачає кредитів. Фонд Nine Two Foundation планує інвестувати у футбольні команди, тренувальну базу, стадіон, розширену інфраструктуру, спільноти, які підтримує клуб, та покращення досвіду уболівальників. Більш детальна інформація про тендер буде оприлюднена, коли це буде доцільно, якщо процес розвинеться", – повідомила прес-служба шейха.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani bid in for 100% of Manchester United #MUFC



“The offer aims to restore the club to its former glory, both on and off the pitch, and will focus on putting fans back at the heart of Manchester United Football Club”.



Full statement ️ pic.twitter.com/c54Zuj1jwi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023

Нагадаємо, Глейзери раніше нібито хотіли отримати за МЮ щонайменше 5 мільярдів фунтів. Якщо хтось заплатить таку суму, то оформить новий рекорд в історії спорту. Наразі його утримують Денвер Бронкос з НФЛ (3,75 млрд).

Поточний сезон "червоні дияволи" розпочали не надто вдало, але тепер набрали ходу й потенційно можуть поборотись за чемпіонство. Підопічні Тен Хага йдуть третіми у таблиці АПЛ, що гарантує потрапляння у Лігу чемпіонів 2023/24.

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