За Манчестер Юнайтед борються британський мільярдер і катарський шейх – космічні пропозиції вже зроблено
Сім'я Глейзерів незабаром може продати манкуніанський клуб. Поки є 2 охочих, які офіційно заявили про свої наміри.
Востаннє МЮ був чемпіоном Англії у 2013 році, а виграв Лігу чемпіонів у 2008-му. Фанати зачекались видатних перемог і довго критикували нинішніх власників. Ті зважились на продаж. Дедлайн подачі заявок був 17 лютого.
Офіційну пропозицію щодо придбання 100% акцій МЮ зробив Джим Реткліфф, стверджує The Athletic. Він є одним із найбагатших людей Англії та з дитинства вболіває за "червоних дияволів".
70-річний бізнесмен є головою хімічної компанії INEOS, яка вже має у своїй власності французьку Ніццу, швейцарську Лозанну та івуарійський Расінг. Реткліфф також пов'язаний з велосипедним спортом та Формулою-1.
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Конкурентом британця буде катарський шейх Ясім бін Хамад Аль Тані, який є головою правління Qatar Islamic Bank. Компанія теж офіційно заявила про наміри щодо купівлі МЮ. За неофіційною інформацією, мільярдер запропонував 4,5 млрд євро.
"Шейх особисто підтвердив свою заявку на придбання 100% акцій Манчестер Юнайтед. Він планує повернути клубу його колишню славу як на полі, так і за його межами. Перш за все, намагатиметься знову зробити фанатів центром МЮ.
Пропозиція не передбачає кредитів. Фонд Nine Two Foundation планує інвестувати у футбольні команди, тренувальну базу, стадіон, розширену інфраструктуру, спільноти, які підтримує клуб, та покращення досвіду уболівальників. Більш детальна інформація про тендер буде оприлюднена, коли це буде доцільно, якщо процес розвинеться", – повідомила прес-служба шейха.
Нагадаємо, Глейзери раніше нібито хотіли отримати за МЮ щонайменше 5 мільярдів фунтів. Якщо хтось заплатить таку суму, то оформить новий рекорд в історії спорту. Наразі його утримують Денвер Бронкос з НФЛ (3,75 млрд).
Поточний сезон "червоні дияволи" розпочали не надто вдало, але тепер набрали ходу й потенційно можуть поборотись за чемпіонство. Підопічні Тен Хага йдуть третіми у таблиці АПЛ, що гарантує потрапляння у Лігу чемпіонів 2023/24.
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