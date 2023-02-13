Власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск уважно стежить за ситуацією навколо "червоних дияволів", інформує Daily Mail.

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У листопаді рада директорів МЮ підтвердила ймовірність продажу клубу з рук родини Глейзерів. Дедлайн заявок призначений на 17 лютого, але поки лише одна людина публічно оголосила про намір взяти участь у торгах – бос компанії INEOS сер Джим Реткліфф. Також ходили чутки про інтерес Apple та інвесторів з Близького Сходу. Ймовірно, до цього списку приєднається і Маск.

У серпні американський інженер вже обіцяв придбати МЮ, проте швиденько все списав на жарт. Маск додав, що якби все ж захотів мати спортивну команду, то це точно були б "дияволи", за яких він вболівав у дитинстві. Тепер його слова набувають цікавішого контексту.

Глейзери нібито хочуть отримати за МЮ щонайменше 5 млрд фунтів. Якщо хтось заплатить таку суму, то оформить новий рекорд в історії спорту (наразі його утримують Денвер Бронкос з НФЛ, 3,75 млрд). Статки Маска оцінюють у 157 млрд, тому він цілком може дозволити собі таку інвестицію.

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