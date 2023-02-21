Борусія Д повідомила про травму свого форварда Каріма Адейємі. Як повідомляє клуб він отримав пошкодження м’язів під час матчу з Гертою.

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Очікується, що Адейємі пропустить близько трьох тижнів. Це означає, що він не зіграє у матчі-відповіді проти Челсі у Лізі чемпіонів, який заплановано на 7 березня. Також, нападник пропустить ігри проти Хоффенхайма і Лейпцига в чемпіонаті Німеччини.

Карім Адейємі зіграв у 16 матчах Бундесліги. Він забив три голи та оформив дві результативні передачі. У першій зустрічі проти Челсі нападник приніс перемогу своїй команді, забивши єдиний гол у матчі.

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