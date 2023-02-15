Дортмундська Борусія приймає лондонський Челсі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борусія Д – Челсі стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Михайло Мудрик виходить з перших хвилин на гру плей-офф Ліги чемпіонів. Українець отримав звичне місце на лівому фланзі атаки Челсі. Протистояти йому буде Маріус Вольф.

Борусія Дортмунд – Челсі: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади команд

Борусія: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро – Джан – Брандт, Беллінгем, Озджан, Адеємі – Аллє.

Запасні: Майєр, Рейна, Дауд, Ройс, Хуммельс, Модест, Мален, Меньє, Рюерсон, Роте, Байно-Гіттенс, Кулібалі.

Челсі: Кепа – Джеймс, Сілва, Кулібалі, Чілвел – Енцо, Лофтус-Чік – Зієш, Феліш, Мудрик – Хаверц.

Запасні: Беттінеллі, Бергстрьом, Ковачіч, Чалоба, Маунт, Закарія, Галлахер, Аспілікуета, Чуквуемека, Кукурелья, Фофана, Холл.