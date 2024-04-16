Борусія Д – Атлетіко: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Атлетіко гостює у дортмундської Борусії в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2023/24. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Борусія Дортмунд – Атлетіко стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри. Атлетіко виграв домашній матч і виступає фаворитом на вихід у півфінал.
Борусія Д – Атлетіко: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади команд
Борусія: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забітцер – Санчо, Брандт, Адеємі – Фюлькруг.
Запасні: Майєр, Лотка, Озджан, Нмеча, Ройс, Дюранвіль, Вольф, Мукоко, Зюле, Вет'єн, Байно-Гіттенс.
Атлетіко: Облак – Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Аспілікуета – Льоренте, Коке, Де Пауль – Мората, Грізманн.
Запасні: Молдован, Гоміс, Габріель, Сауль, Корреа, Савіч, Рікельме, Вермеерен, Рейнілду, Барріос, Ніньо.