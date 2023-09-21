Арсенал розгромив ПСВ у першому ранді групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

"Каноніри" вперше проводили матч в Лізі чемпіонів за останні шість років. Арсенал вдало розпочав гру і вже на восьмій хвилині Сака вивів "канонірів" вперед. У ворота ПСВ протягом матчу влетіло ще три м'ячі. Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі, а на 58 хвилині покинув поле.

Арсенал розтрощив ПСВ у першому за шість років матчі в Лізі чемпіонів – Зінченко взяв участь у двох гольових атаках

Арсенал очолює групу B, маючи три бали. За англійцями розташувалися Ланс і Севілья, які зіграли внічию. ПСВ перебуває на останньому місці.