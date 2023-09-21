Блестящая победа Зинченко и Ко в видеообзоре матча Арсенал – ПСВ – 4:0
09:46 - Читати українською
Арсенал разгромил ПСВ в первом ранде группового этапа Лиги чемпионов 2023/24. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".
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Артета со своей командой впервые проводили матч в Лиге чемпионов за последние шесть лет. Арсенал удачно начал игру и уже на восьмой минуте Сака вывел "канониров" вперед. В ворота ПСВ в течение матча влетело еще три мяча. Александр Зинченко вышел в стартовом составе, а на 58 минуте покинул поле.
Арсенал разбил ПСВ в первом за шесть лет матче в Лиге чемпионов - Зинченко принял участие в двух голевых атаках
Арсенал возглавляет группу B, имея три балла. За англичанами расположились Ланс и Севилья, сыгравшие вничью. ПСВ находится на последнем месте.
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