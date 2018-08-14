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Бишовець: У матчі проти Славії підопічні Хацкевича зуміють зберегти ворота сухими

10:05 136 Читать на русском
Бишовець: У матчі проти Славії підопічні Хацкевича зуміють зберегти ворота сухими
Анатолій Бишовець / соцмережі

Екс-наставник Динамо Анатолій Бишовець поділився очікуваннями від матчу киян проти Славії.

"Звичайно, Динамо переможе, сумнівів немає. Думаю, що динамівці можуть грати в дещо інший футбол, ніж той, що вони показали в Чехії. Упевнений, їм вистачить сил перемогти, тим більше в гостях була нічия з забитим м'ячем.

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А вдома, за підтримки своїх трибун кияни однозначно доб'ються перемоги. Більш того, матч в Празі став першим для Динамо, в якому вони пропустили в цьому сезоні. Думаю, в матчі-відповіді підопічні Хацкевича зуміють зберегти ворота сухими", – цитує Бишовця bookmaker-ratings.

Нагадаємо, матч 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія відбудеться сьогодні, 14 серпня, початок о 19:30.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
до матчу
7
год
:
44
хв
Славія Прага
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Динамо Динамо Ліга чемпіонів Анатолій Бишовець Динамо - Славія Прага
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