Бишовець: У матчі проти Славії підопічні Хацкевича зуміють зберегти ворота сухими

Екс-наставник Динамо Анатолій Бишовець поділився очікуваннями від матчу киян проти Славії.

"Звичайно, Динамо переможе, сумнівів немає. Думаю, що динамівці можуть грати в дещо інший футбол, ніж той, що вони показали в Чехії. Упевнений, їм вистачить сил перемогти, тим більше в гостях була нічия з забитим м'ячем.

Динамо – Славія: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

А вдома, за підтримки своїх трибун кияни однозначно доб'ються перемоги. Більш того, матч в Празі став першим для Динамо, в якому вони пропустили в цьому сезоні. Думаю, в матчі-відповіді підопічні Хацкевича зуміють зберегти ворота сухими", – цитує Бишовця bookmaker-ratings.

Нагадаємо, матч 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – Славія відбудеться сьогодні, 14 серпня, початок о 19:30.