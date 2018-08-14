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Бышовец: В матче против Славии подопечные Хацкевича смогут сохранить ворота сухими

10:11 60 Читати українською
Бышовец: В матче против Славии подопечные Хацкевича смогут сохранить ворота сухими
Анатолий Бишовец / соцсети

Экс-наставник Динамо Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча киевлян против Славии.

"Конечно, Динамо победит, сомнений нет. Думаю, что динамовцы могут играть в несколько иной футбол, чем тот, что они показали в Чехии. Уверен, им хватит сил победить, тем более в гостях была ничья с забитым мячом.

Динамо – Славия: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

А дома, при поддержке своих трибун, киевляне однозначно добьются победы. Более того, матч в Праге стал первым для Динамо, в котором они пропустили в этом сезоне. Думаю, в ответном матче подопечные Хацкевича смогут сохранить ворота сухими", – цитирует Бышовца bookmaker-ratings.

Напомним, матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится сегодня, 14 августа, начало в 19:30.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
до матча
6
час
:
21
мин
Славия Прага
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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев - Славия Прага Анатолий Бышовец
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