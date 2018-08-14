Бышовец: В матче против Славии подопечные Хацкевича смогут сохранить ворота сухими

Экс-наставник Динамо Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча киевлян против Славии.

"Конечно, Динамо победит, сомнений нет. Думаю, что динамовцы могут играть в несколько иной футбол, чем тот, что они показали в Чехии. Уверен, им хватит сил победить, тем более в гостях была ничья с забитым мячом.

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А дома, при поддержке своих трибун, киевляне однозначно добьются победы. Более того, матч в Праге стал первым для Динамо, в котором они пропустили в этом сезоне. Думаю, в ответном матче подопечные Хацкевича смогут сохранить ворота сухими", – цитирует Бышовца bookmaker-ratings.

Напомним, матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится сегодня, 14 августа, начало в 19:30.