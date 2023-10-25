Бенфика на собственном поле проиграла Реалу Сосьедад (0:1) в третьем туре Лиги чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бенфика провалила старт Лиги чемпионов, проиграв Зальцбургу и Интеру. Сегодня катастрофа продолжилась. "Орлы" влетели гостям из Испании. Реал Сосьедад весь матч играл лучше: показывал осмысленную геометрию атак и грамотно прессинговал. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче Анатолия Трубина.

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Кубо привычно брал инициативу на себя и обыгрывал один в один (7 удачных попыток дриблинга), Барренечеа немного прямолинейнее обострял с левого фланга, а Мерино, Мендес и Оярсабаль разыгрывали комбинации в центре. Последние двое организовали гол, отмененный из-за офсайда.

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Реал Сосьедад хоть и разрывал Бенфику, но имел проблемы с завершением. Трубину не создавали особых проблем. В первом тайме украинец сыграл на перехвате, прочитав пас Траоре, а во втором – красиво парировал удар Субименди под штангу (0,12 xG).

Бенфика имела только один план – дальним пасом перебросить прессинг и использовать свободное пространство за спинами защитников. Странно, что известный мастер прессинга Рогер Шмидт не придумал ничего интереснее. Но такой подход мог сработать. Муса забил, однако арбитры зафиксировали офсайд.

Баски все же дожали Бенфику. Барренечеа слева качнул оппонента и прострелил на линию вратарской, а Браис Мендес забил в пустые ворота. Почему в пустые? Трубин вышел на Барренечеа и пытался прочитать удар в ближний угол.

Кубо должен был закреплять преимущество гостей, но попал в перекладину. Бенфика имела минимальные шансы отыграться: Нерес выходил на удар, Аурснес играл на добивании. Однако Реал Сосьедад довел дело до победы, набрал 7 очков и догнал Интер на вершине группы D. У Бенфики 0 очков, 0 голов и последнее место.

Команда провалилась, но и не дала Трубину себя проявить. Анатолий только раз вступил в игру на линии и раз сыграл на выходе. Помогал выходить из обороны дальними передачами, и делал это достаточно успешно. Оценки статистических порталов: SofaScore – 6.9, WhoScored – 6.3, FotMob – 6.4.