Бенфіка – Баварія: Яремчук потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів
Бенфіка в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА приймає Баварію. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Бенфіка – Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "MEGOGO". Роман Яремчук вийде в основі лісабонців.
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Стартові склади
Бенфіка: Влаходімос – Веріссімо, Отаменді, Вертонген – Алмейда, Маріу, Вайгль, Гримальдо – Яремчук, Р. Сілва, Нуньєс
Запасні: Лейте, Жілберту, Евертон, Мейте, Гонсалвеш, Піцці, Радоньїч, Таарабт, Бернарду, Рамуш, Морато, Ферру
Баварія: Нойєр – Павар, Зюле, Упамекано, Ернандес – Кімміх, Забітцер – Коман, Мюллер, Сане – Лєвандовскі
Запасні: Фрюхтль, Річардс, Гнабрі, Чупо-Мотінг, Сарр, Рока, Куассі, Толіссо, Мусіала, Станішіч