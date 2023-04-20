Баварія та Манчестер Сіті зіграли внічию у повторному чвертьфіналі Ліги чемпіонів (1:1). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Баварія не змогла знайти аргументи для камбеку в матчі-відповіді з Манчестер Сіті та вилетіла у чвертьфіналі Ліги чемпіонів третій сезон поспіль. Єдиний свій гол у цьому двоматчевому протистоянні мюнхенці зуміли забити лише наприкінці другого матчу з пенальті.

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Гол Кімміха став відповіддю на забитий м'яч Холанда, який Ерлінг провів з гри після пасу Кевіна де Брюйне. Цей асист став для бельгійця 23-м у всіх турнірах цього сезону.

Сам Холанд змарнував можливість забити з пенальті – у першому таймі він пробив з 11-метрової позначки вище воріт. Тим самим він не зумів реалізувати свій перший пенальті з квітня 2021 року, коли захищав кольори дортмундської Борусії.