Баварія – Барселона: Мюллєр здивував своїм виглядом на флеш-інтерв'ю
14:38 - Читать на русском
Зірка Баварії Томас Мюллєр давав післяматчеві коментарі у дивному одязі.
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Баварія розгромила Барселону в матчі Ліги чемпіонів, тому Мюллєр прийшов на включення у гарному настрої. Репортери DAZN, зокрема Сандро Вагнер, були приголомшені виглядом Томаса. Німець одягнув величезну зимову куртку, в яку може поміститися три людини.
Мюллєр пожартував, що це куртка Нагельсманна. Насправді ж, футболістам дають такі пуховики, щоб вони не замерзли під час матчу на лаві запасних. Мюллєр вирішив у ній прийти на флеш-інтерв'ю. А от його партнер Лерой Сане навпаки вийшов до камер у шльопках з голими ногами, чим повеселив Нойєра.
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