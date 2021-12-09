Баварія розгромила Барселону в матчі Ліги чемпіонів, тому Мюллєр прийшов на включення у гарному настрої. Репортери DAZN, зокрема Сандро Вагнер, були приголомшені виглядом Томаса. Німець одягнув величезну зимову куртку, в яку може поміститися три людини.

Мюллєр пожартував, що це куртка Нагельсманна. Насправді ж, футболістам дають такі пуховики, щоб вони не замерзли під час матчу на лаві запасних. Мюллєр вирішив у ній прийти на флеш-інтерв'ю. А от його партнер Лерой Сане навпаки вийшов до камер у шльопках з голими ногами, чим повеселив Нойєра.