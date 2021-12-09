Бавария разгромила Барселону в матче Лиги чемпионов, поэтому Мюллер пришел на включение в хорошем настроении. Репортеры DAZN, в частности Сандро Вагнер, были ошеломлены видом Томаса. Немец надел огромную зимнюю куртку, в которую могут поместиться три человека.

Мюллер пошутил, что это куртка Нагельсманна. На самом же деле футболистам дают такие пуховики, чтобы они не замерзли во время матча на скамейке запасных. Мюллер решил в ней прийти на флеш-интервью. А вот его партнер Лерой Сане наоборот вышел к камерам в шлепках с голыми ногами, чем порадовал Нойера.