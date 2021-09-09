Каталонці у своїх соцмережах презентували спеціальну форму для Ліги чемпіонів.

Комплект виконаний у звичних синьо-гранатових кольорах та має особливий підтекст. Дизайнери зобразили п'ять районів Барселони з їх архітектурними та культурними пам'ятками. Постачальником форми для "блаугранас" є Nike.

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Додамо, що на груповому етапі ЛЧ Барселона протистоятиме Баварії, Бенфіці і Динамо. Кияни зможуть оцінити нову форму 20 жовтня, коли зіграють на Камп Ноу в рамках 3 туру.

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