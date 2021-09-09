Каталонцы в своих соцсетях представили специальную форму для Лиги чемпионов.

Комплект выполнен в привычных сине-гранатовых цветах и имеет особый подтекст. Дизайнеры изобразили пять районов Барселоны с их архитектурными и культурными достояниями. Поставщиком формы для "блаугранас" является Nike.

Переживай настоящие эмоции во время ЛЧ вместе с друзьями и любимой Żubrówka!

Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka тут.

Добавим, что на групповом этапе ЛЧ Барселона будет противостоять Баварии, Бенфике и Динамо. Киевляне смогут оценить новую форму 20 октября, когда сыграют на Камп Ноу в рамках 3 тура.

"Трансфер Грізманна – відстій": Куман здивований "підступом" Суареса – Барселона ставить на двох гравців після Мессі