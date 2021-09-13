Барселона в своем твиттере подтвердила, что Брейтуэйт будет вынужден лечь под нож из-за боли в левом колене.

Барселона осталась без Брейтуэйта до конца года – ужасные потери соперника Динамо в Лиге чемпионов

Отмечается, что его травма не поддается консервативному лечению, поэтому единственным вариантом остается хирургическое вмешательство, которое состоится в ближайшие дни. Сроки восстановления пока неизвестны, однако сообщалось, что Мартин будет недоступен в течение 3-4 месяцев, что делает его участие в матче против Динамо в Лиге чемпионов невозможной.

В текущем сезоне Брейтуэйт успел сыграть в 3 матчах за каталонцев, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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