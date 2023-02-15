Головний тренер Барселони Хаві визначився з гравцями, які матимуть змогу вже завтра зіграти в поєдинку Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Барселона у своєму твіттері оприлюднила заявку на завтрашній поєдинок з Манчестер Юнайтед у Лізі Європи. Каталонцям не допоможуть Серхіо Бускетс та Усман Дембеле – обидва пропустять матч через травми.

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Голкіпери: тер Штеген, Пенья, Тенас.

Захисники: Араухо, Крістенсен, Маркос Алонсо, Альба, Серхі Роберто, Кунде, Ерік Гарсія, Бальде.

Півзахисники: Педрі, Кессьє, де Йонг, Касадо, Гаві, Пабло Торре.

Форварди: Лєвандовскі, Фаті, Рафінья, Ферран Торрес, Аларкон.

Додамо, що гра Барселона – Манчестер Юнайтед відбудеться вже завтра о 19:45 за київським часом. Матч-відповідь зіграють вже через тиждень, 23 лютого.

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