Барселона приймає Баварію у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція на Футбол 24, розпочнеться о 22:00. Відеотрансляція доступна на сервісі MEGOGO.

Команди Кумана та Нагельсманна є конкурентами київського Динамо у групі Е. Барселона переживає найскрутніший період за, як мінімум, два останніх десятиліття. Відхід Мессі та Грізманна, внутрішні чвари, незбалансований склад і переповнений лазарет. Натомість Баварія звикає до вимог нового наставника – Юліана Нагельсманна. Репетиція перед виїздом на Камп Ноу виявилася надпереконливою – Мюнхен на чужому полі розгромив РБ Лейпциг (4:1).

Стартові склади

Барселона: тер Штеген, Піке, Араухо, Бускетс, Депай, Педрі, Л. де Йонг, Альба, Роберто, Ф. де Йонг, Ерік

Баварія: Нойєр, Упамекано, Зюле, Павар, Кімміх, Горецка, Лєвандовскі, Сане, Девіс, Мюллер, Мусіала