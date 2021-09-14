Барселона принимает Баварию в матче 1-го тура Лиги чемпионов. Составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция на Футбол 24, начнется в 22:00. Видеотрансляция доступна на сервисе MEGOGO.

Команды Кумана и Нагельсманна являются конкурентами киевского Динамо в группе Е. Барселона переживает самый трудный период за, как минимум, два последних десятилетия. Уход Месси и Гризманна, внутренние распри, несбалансированный состав и переполненный лазарет. В свою очередь Бавария привыкает к требованиям нового наставника – Юлиана Нагельсманна. Репетиция перед выездом на Камп Ноу оказалась сверхубедительной – Мюнхен на чужом поле разгромил РБ Лейпциг (4:1).

Стартовые составы

Барселона: тер Штеген, Пике, Араухо, Бускетс, Депай, Педри, Л. де Йонг, Альба, Роберто, Ф. де Йонг, Эрик

Бавария: Нойер, Упамекано, Зюле, Павар, Киммих, Горецка, Левандовски, Сане, Дэвис, Мюллер, Мусиала