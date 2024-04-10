Атлетіко – Борусія Д: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Атлетіко приймає дортмундську Борусію в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів-2023/24. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Атлетіко – Борусія Дортмунд стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри.
Атлетіко – Борусія Дортмунд: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади команд
Атлетіко: Облак – Моліна, Вітсель, Хіменес, Аспілікуета, Ліно – Льоренте, Коке, Де Пауль – Мората, Грізманн.
Запасні: Молдован, Гоміс, Сауль, Корреа, Савіч, Рікельме, Вермеерен, Рейнілду, Барріос, Ель-Жебарі.
Борусія: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забітцер – Санчо, Нмеча, Адеємі – Фюлькруг.
Запасні: Майєр, Лотка, Аллє, Ройс, Дюранвіль, Вольф, Мукоко, Брандт, Зюле, Байно-Гіттенс.