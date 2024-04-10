Атлетико – Боруссия Д: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Атлетико принимает дортмундскую Боруссию в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов-2023/24. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Атлетико – Боруссия Дортмунд стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Атлетико – Боруссия Дортмунд: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы команд
Атлетико: Облак – Молина, Витсель, Хименес, Аспиликуэта, Лино – Льоренте, Коке, Де Пауль – Мората, Гризманн.
Запасные: Молдован, Гомис, Сауль, Корреа, Савич, Рикельме, Вермеерен, Рейнилду, Барриос, Эль-Жебари.
Боруссия: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забитцер – Санчо, Нмеча, Адейеми – Фюлькруг.
Запасные: Майер, Лотка, Алле, Ройс, Дюранвиль, Вольф, Мукоко, Брандт, Зюле, Байно-Гиттенс.