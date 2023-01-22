Олександр Зінченко зберігає своє місце в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартує о 18:30. Лідери АПЛ 2022/23 прагнуть взяти реванш за свою єдину поразку в сезоні, якої зазнали від команди Тен Хага на Олд Траффорд. Манкуніанці останнім часом набрали таку ходу, що наблизилися до лідера, однак втрачена перемогу над Крістал Пелас збільшила відставання до 8 очок. Сьогодні "гармаші" мають прекрасну нагоду відчепити "червоних дияволів" з чемпіонських перегонів, адже в разі перемоги відірвуться на 11 балів. Де дивитися матч Арсенал – МЮ онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

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