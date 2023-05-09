Один з найочікуваніших матчів сезону – битву між Реалом і Манчестер Сіті – вважають фактично достроковим фіналом Ліги чемпіонів. Чому – дивіться у нашому випуску на "Футбол 24".

Вже сьогодні ввечері, 9 травня, у першому півфіналі Ліги чемпіонів на Сантьяго Бернабеу зійдуться Реал та Манчестер Сіті. Хосепу Гвардіолі вперто не щастить з Кубком найпрестижнішого євротурніру на чолі англійців – іспанець двічі брав трофей з Барселоною, але "містяни" немов зачаровані.

Натомість у колекції Карло Анчелотті чотири престижні нагороди – по два рази він вигравав Лігу чемпіонів з Міланом та Реалом. "Футбол 24" пригадав історії двох живих легенд напередодні їхнього протистояння.

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів