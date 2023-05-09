Один из самых ожидаемых матчей сезона – битву между Реалом и Манчестер Сити – считают фактически досрочным финалом Лиги чемпионов. Почему – смотрите в нашем выпуске на "Футбол 24".

Уже сегодня вечером, 9 мая, в первом полуфинале Лиги чемпионов на Сантьяго Бернабеу сойдутся Реал и Манчестер Сити. Хосепу Гвардиоле упорно не везет с Кубком самого престижного евротурнира во главе англичан – испанец дважды брал трофей с Барселоной, но "горожане" словно заколдованные.

В свою очередь в коллекции Карло Анчелотти четыре престижные награды – по два раза он выигрывал Лигу чемпионов с Миланом и Реалом. "Футбол 24" вспомнил истории двух живых легенд накануне их противостояния.

Реал Мадрид – Манчестер Сити: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов