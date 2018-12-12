Анчелотті не зміг вивести команду в плей-офф Ліги чемпіонів вперше з 2000-го року

Наполі поступився Ліверпулю в завершальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті перервав власну серію з 12 поспіль розіграшів Ліги чемпіонів, в яких він неодмінно виводив свою команду в плей-офф, повідомляє Opta.

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Минулого разу Анчелотті не вдавалося вийти в плей-офф турніру в сезоні 2000/01. На той момент тренер керував Ювентусом, з яким зайняв останнє місце в групі.

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