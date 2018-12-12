toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ

Анчелотті не зміг вивести команду в плей-офф Ліги чемпіонів вперше з 2000-го року

18:03 284 Читать на русском
Анчелотті не зміг вивести команду в плей-офф Ліги чемпіонів вперше з 2000-го року
Карло Анселотті / фото із соцмереж

Наполі поступився Ліверпулю в завершальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті перервав власну серію з 12 поспіль розіграшів Ліги чемпіонів, в яких він неодмінно виводив свою команду в плей-офф, повідомляє Opta.

Ліверпуль – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Минулого разу Анчелотті не вдавалося вийти в плей-офф турніру в сезоні 2000/01. На той момент тренер керував Ювентусом, з яким зайняв останнє місце в групі.

Ліверпуль – Наполі: не Салахом єдиним, або як мерсисайдці знищили суперника, а рефері виявив слабкодухість

Теги
Ліга чемпіонів Наполі Наполі Карло Анчелотті Карло Анчелотті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
21
хв
Шахтар
22:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук