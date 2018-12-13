Аллегрі: Ювентус заслужив поразку в матчі з Янг Бойз

Наставник туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку туринців у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Янг Бойз.

"Ми досягли нашої мети, вигравши групу, хоча сьогодні все йшло не так. Ми заслужили поразку, самі упустили безліч моментів, а супернику подарували пенальті.

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У випадку з другим голом Дибали був офсайд. Хоча, зрівнявши ми рахунок, це б нічого не змінило. Ми добре почали гру, не лінувалися, нам просто не щастило.

Не важливо, з ким ми зустрінемося в наступному раунді, головне – самим підійти до матчів у хорошій формі", – цитує Аллегрі Football Italia.

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