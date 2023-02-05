Аль-Айн в матчі 15-го туру чемпіонату ОАЕ розбив Аль-Дафру, а Андрій Ярмоленко долучився до двох взяттів воріт. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат ОАЕ 2022/23, 15-й тур

Аль-Дафра – Аль-Айн – 1:4

Голи: Леонсо, 8 – Ерік, 5, Лаба, 45+2, (пен.), Ярмоленко, 47, Рахімі, 56

Ребров вже звично випустив Ярмоленка зі стартових хвилин. Вже на 5 хвилині Ерік відкрив рахунок у зустрічі, завершивши другу хвилю атаки після точного пасу Мохаммеда. Леонсо досить швидко вирівняв становище, покаравши Аль-Айн – поки захисник розвертався в пошуку м'яча, нападник встиг його випередити та в дотик пробити голкіпера.

إيريك يستغل تمريرة من بندر ويسجل الهدف الأول لنادي العين من تسديدة قوية#الظفرة_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/1067aETAzz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2023

الظفرة يرد سريعاً..

المهاجم تياجو دي ليونكو يخطف الكرة داخل منطقة الجزاء ويسجل هدف التعادل للظفرة#الظفرة_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/wbExmZuR3z — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2023

Далі настав зірковий час Ярмоленка, який перед перервою заробив на собі пенальті – захисник буквально завалив його, а Лаба забив ударом з позначки. Старт другого тайму продовжився успішно для українця, який тепер завершив комбінацію, обігравшись двічі зі своїми партнерами.

Ярмоленко забив черговий гол в ОАЕ – українець завершив ефектну комбінацію та заробив пенальті для партнера

Добив суперника Рахімі, який вирішив пробити метрів з 30 – воротар Аль-Дафри був не готовий до цього. Ярмоленко гру до кінця не дограв – українець був замінений на 75 хвилині. Після цього Аль-Айн забив ще раз, але це взяття воріт скасували через офсайд. В підсумку, підопічні Реброва святкували перемогу з рахунком 1:4.

Таким чином, Аль-Айн набрав 28 очок та піднявся на 4 місце, а Аль-Дафра залишилась в зоні вильоту з 7 пунктами.