Сегунда, 14-й тур

Лас-Пальмас – Фуенлабрада – 2:1

Голи: Хесе, 34, 43 (пен.) – Зозуля, 79

Вилучення: Дієгес, 51 (Ф)

Роман залишився у запасі і спостерігав, як його команда страждає від Хесе. Екс-форвард Реала і ПСЖ оформив дубль – спочатку потужно пробив під перекладину, а потім сам заробив та реалізував пенальті.

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У перерві тренер Фуенлабради випустив трьох свіжих гравців, серед яких був і Зозуля. План порятунку зіпсував центрбек Дієгес, отримавши дві жовті картки за суперечки з арбітром. Гості могли відквитати один гол раніше, однак судді зафіксували офсайд у Зозулі під час хитрого штрафного Ірібаса. Українець таки забив красивим ударом через себе з кількох метрів – для першого гола за Фуенлабраду знадобилося 13 матчів. Втім, це був єдиний успіх команди у цьому поєдинку.

Фуенлабрада не може виграти 5 турів поспіль і наблизилася до зони вильоту на 2 очки. Натомість Лас-Пальмас вирвався на третю сходинку, яка гарантує плей-офф за підвищення.

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