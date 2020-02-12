Зозуля є найбільш високооплачуваним гравцем Альбасете – відома зарплата

Нападник Альбасете Роман Зозуля може похвалитися непоганими заробітками у другому дивізіоні Іспанії.

Як стало відомо "Футбол 24" з надійних іспанських джерел, Роман Зозуля є найбільш високооплачуваним гравцем Альбасете.

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Українець за сезон заробляє приблизно 500 тисяч євро. Додамо, що Зозуля продовжив контракт з Альбасете влітку 2019 року терміном на 2 роки.

До слова, Роман провів 25 матчів у складі Альбасете в поточному сезоні, відзначившись трьома голами та асистом.

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