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Зозуля є найбільш високооплачуваним гравцем Альбасете – відома зарплата

12 лютого 23:33 750 Читать на русском
Зозуля є найбільш високооплачуваним гравцем Альбасете – відома зарплата
Роман Зозуля / офіційний сайт Ла Ліги

Нападник Альбасете Роман Зозуля може похвалитися непоганими заробітками у другому дивізіоні Іспанії.

Як стало відомо "Футбол 24" з надійних іспанських джерел, Роман Зозуля є найбільш високооплачуваним гравцем Альбасете.

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Українець за сезон заробляє приблизно 500 тисяч євро. Додамо, що Зозуля продовжив контракт з Альбасете влітку 2019 року терміном на 2 роки.

До слова, Роман провів 25 матчів у складі Альбасете в поточному сезоні, відзначившись трьома голами та асистом.

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Теги
Іспанія Головне футбольні фінанси Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля
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