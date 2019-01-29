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Зозуля проти арбітрів – вболівальники Альбасете вбачають суддівську упередженість щодо українця

17:59 322 Читать на русском
Зозуля проти арбітрів – вболівальники Альбасете вбачають суддівську упередженість щодо українця
Зозуля проти арбітрів / Фото С. Ведмідь

Вболівальники іспанського Альбасете звинуватили в упередженому ставлені арбітрів Сегунди до українського форварда Романа Зозулі.

Іспанський портал 5MaselDescuento запустив у мережі опитування серед вболівальників Альбасете, щодо суддівства у Сегунді. Зокрема, піднімалось питання щодо ставлення арбітрів до Романа Зозулі.

Агент Зозулі повідомив, що нападник має шанс залишитися в Альбасете ще на один сезон

Серед 300 респондентів – 80% погодились з тим, що український форвард іспанського клубу потерпає від упередженого ставлення рефері.

Варто відзначити, за 20 матчів поточного сезону другого дивізіону Іспанії судді показали Зозулі 5 жовтих та 2 червоних картки.

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Теги
Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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