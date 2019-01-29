Зозуля проти арбітрів – вболівальники Альбасете вбачають суддівську упередженість щодо українця

Вболівальники іспанського Альбасете звинуватили в упередженому ставлені арбітрів Сегунди до українського форварда Романа Зозулі.
Іспанський портал 5MaselDescuento запустив у мережі опитування серед вболівальників Альбасете, щодо суддівства у Сегунді. Зокрема, піднімалось питання щодо ставлення арбітрів до Романа Зозулі.
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Серед 300 респондентів – 80% погодились з тим, що український форвард іспанського клубу потерпає від упередженого ставлення рефері.
Варто відзначити, за 20 матчів поточного сезону другого дивізіону Іспанії судді показали Зозулі 5 жовтих та 2 червоних картки.
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