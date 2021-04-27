Нападник Альбасете Роман Зозуля може змінити клубну прописку вже найближчого літа. Він провів в Іспанії 5 останніх сезонів.

31-річний українець демонструє дуже низьку результативність, а його команда стрімко котиться у прірву. Журналіст видання AS Хуанма Севілья розповів про перспективи Зозулі в ексклюзивному коментарі "Футбол 24".

"Швидше за все, Роман покине Альбасете після можливого вильоту з Сегунди. Зрештою піти доведеться не лише йому, а й більшості гравців основного складу.

Схоже, його цикл в Альбасете вже звершився. Щосезону продуктивність Зозулі знижується. Навряд чи він залишиться в Іспанії. Повернення в Україну? Гадаю, що так", – зазначив медійник.

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Нагадаємо, що у прем'єрному сезоні за Альбасете Зозуля відзначився 9 разів у 30-ти матчах. Через рік екс-форвард Дніпра записав до свого активу 11 результативних ударів, та після цього ситуація лише погіршувалась. За підсумками "темпоради" 2019/20 Роман забив 4 м'ячі у 38 поєдинках, а зараз переживає справжній кошмар – 2 голи і один асист у 33 зустрічах (за 2092 хвилин проведених на полі).

Контракт Зозулі з іспанським клубом завершується 30 червня 2021 року. Раніше повідомлялося, що українець є найбільш високооплачуваним гравцем "механічного сиру".

Альбасете замикає турнірну таблицю Сегунди з 33-ма очками. Від рятівного 18-го місця команду з Карлос Бельменте відділяє 6 пунктів.

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