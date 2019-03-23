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Зозуля допоміг Альбасете розгромити Луго – фанати шокували піснями з побажанням смерті українцю

20:50 1740 Читать на русском
Зозуля допоміг Альбасете розгромити Луго – фанати шокували піснями з побажанням смерті українцю
Роман Зозуля святкує з командою після матчу Луго – Альбасете
Тарас Котів Тарас Котів

Альбасете продовжує битись за вихід у Прімеру. Роман Зозуля взяв активну участь у черговй перемозі свого клубу.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 25-й тур

Луго – Альбасете – 0:3

Голи: Валентін, 19 (авт.), Фебас, 63, Техеро, 82

Перший момент глядачі побачили після 10-ї хвилини. Альбасете відібрав м'яч завдяки високому пресингу, Зозуля обігрався з партнером у стіночку, той вивів Сусаєту на удар здалеку – лише воротар господарів виручив. Луго відповів двома швидкими атаками лівим флангом, які завершувались сильними, але трохи неточними ударами. Гості заробили стандарт на межі штрафного майданчика. Голкіпер Луго парирував удар, а добити Зозулі перешкодили відразу двоє захисників у підкатах на межі фолу. Роман відборовся, м'яч застрибав у воротарському і від свого ж гравця залетів у сітку (див. фото нижче).

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Українець взяв участь і в іншій небезпечній атаці, віддавши так званий передгольовий пас. Однак арбітри скасували взяття воріт через крихітний офсайд у партнера. Наприкінці першого тайму господарі притиснули гостей до їхнього штрафного, а Зозуля змушений був вдруге виносити м'яч з воротарського, бездоганно граючи у повітрі. А тим часом фанати Луго почали виспівувати жахливі кричалки з побажаннями смерті Роману.

Вболівальники Альбасете підтримали українця. Вони вимагають, щоб Ла Ліга серйозно покарала Луго за подібні неприпустимі образи на адресу гравця.

Деякі фанати Альбасете вважають, що іспанські футбольні чиновники нічого не робитимуть з цим, бо "тут потрібно карати не Зозулю".

На початку другої половини зустрічі Баррейро в абсолютно відкритій гольовій позиції метрів з 10 пробачив Альбасете невлучними ударом. Ще через 5 хвилин Руїс пробивав з меж штрафного – цього разу вже Томеу потягнув. Воротар гостей ще двічі парирував небезпечні флангові постріли, працюючи в поті чола. А в підсумку знову забила команда Зозулі. Фебас без перешкод пройшов і завдав крученого удару в дальній кут. Це була красива відповідь господарям за все.

Зозуля у двох випадках ледь не вирвався на ворота, але воротар Луго зіграв надійно. Натомість господарі втратили ще одну розкішну нагоду. Баррейро з кількох метрів не влучив головою. Альбасете покарав на 82-й. Зозуля пасом розвернув контру, яка завершилась кутовим. Після розіграшу корнера Техеро відзначився красивим дальнім ударом в нижній кут. Гості зовсім розслабились і кинули свого воротаря під серію ударів. Добре, що Томеу зіграв надзвичайно надійно.

Луго перериває 4-матчеву серію без поразок і залишається на 18-му місці з 32-ма балами і 5-очковим відривом над зоною вильоту. У складі цієї команди досі не дебютував екс-захисник Карпат Орест Лебеденко, якого днями викликали до молодіжної збірної України. Альбасете другою поспіль перемогою набирає 56 очок і скорочує відрив від лідерів Осасуни (60) і Гранади (57). Нагадаємо, в елітний дивізіон чемпіонату Іспанії проходять перші дві команди, а ще 4 розіграють останню путівку до Прімери у плей-офф.

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