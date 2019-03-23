Зозуля допоміг Альбасете розгромити Луго – фанати шокували піснями з побажанням смерті українцю

Альбасете продовжує битись за вихід у Прімеру. Роман Зозуля взяв активну участь у черговй перемозі свого клубу.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 25-й тур

Луго – Альбасете – 0:3

Голи: Валентін, 19 (авт.), Фебас, 63, Техеро, 82

Перший момент глядачі побачили після 10-ї хвилини. Альбасете відібрав м'яч завдяки високому пресингу, Зозуля обігрався з партнером у стіночку, той вивів Сусаєту на удар здалеку – лише воротар господарів виручив. Луго відповів двома швидкими атаками лівим флангом, які завершувались сильними, але трохи неточними ударами. Гості заробили стандарт на межі штрафного майданчика. Голкіпер Луго парирував удар, а добити Зозулі перешкодили відразу двоє захисників у підкатах на межі фолу. Роман відборовся, м'яч застрибав у воротарському і від свого ж гравця залетів у сітку (див. фото нижче).

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Українець взяв участь і в іншій небезпечній атаці, віддавши так званий передгольовий пас. Однак арбітри скасували взяття воріт через крихітний офсайд у партнера. Наприкінці першого тайму господарі притиснули гостей до їхнього штрафного, а Зозуля змушений був вдруге виносити м'яч з воротарського, бездоганно граючи у повітрі. А тим часом фанати Луго почали виспівувати жахливі кричалки з побажаннями смерті Роману.

Вболівальники Альбасете підтримали українця. Вони вимагають, щоб Ла Ліга серйозно покарала Луго за подібні неприпустимі образи на адресу гравця.