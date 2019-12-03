"Золотий м'яч-2019": Мессі підбадьорив ван Дейка після оголошення результатів

Форвард Барселони Ліонель Мессі не забув про свого основного конкурента у боротьбі за "Золотий м'яч".

Коли ведучий церемонії Дідьє Дрогба оголосив Ліонеля Мессі володарем "Золотого м'яча-2019", аргентинець не демонстрував надмірних емоцій, очевидно, знаючи результати голосування.

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Передусім форвард Барси потис руку захиснику Ліверпуля Вірджилу ван Дейку, який також претендував на нагороду. Ще один кандидат на "Золотий м'яч" Кріштіану Роналду не прибув на церемонію, тому і залишився без рукостискання Мессі.

Нагадаємо, у минулому сезоні саме ван Дейк з Ліверпулем у шаленому матчі (4:0) вибили Барселону з півфіналу Ліги чемпіонів.

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