toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТАЙСОН

"Золотий м'яч-2019": Мессі підбадьорив ван Дейка після оголошення результатів

00:38 477 Читать на русском
"Золотий м'яч-2019": Мессі підбадьорив ван Дейка після оголошення результатів
Ліонель Мессі та Вірджил ван Дейк / Фото ФК Ліверпуль

Форвард Барселони Ліонель Мессі не забув про свого основного конкурента у боротьбі за "Золотий м'яч".

Коли ведучий церемонії Дідьє Дрогба оголосив Ліонеля Мессі володарем "Золотого м'яча-2019", аргентинець не демонстрував надмірних емоцій, очевидно, знаючи результати голосування.

"Золотий м'яч-2019": став відомий фінальний розподіл місць

Передусім форвард Барси потис руку захиснику Ліверпуля Вірджилу ван Дейку, який також претендував на нагороду. Ще один кандидат на "Золотий м'яч" Кріштіану Роналду не прибув на церемонію, тому і залишився без рукостискання Мессі.

Нагадаємо, у минулому сезоні саме ван Дейк з Ліверпулем у шаленому матчі (4:0) вибили Барселону з півфіналу Ліги чемпіонів.

"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було

blog_ava
Суркіс назвав головний принцип Динамо у роботі на трансферному ринку
2 грудня
8774
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Золотий м'яч Світ Відеоновини Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"
    Світ — 2 груд4401 Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"
19
год
:
33
хв
Бернлі
22:15
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук