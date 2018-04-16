"Золотий бутс" 2018: таблиця претендентів

Претенденти на звання найкращого бомбардира європейських чемпіонатів сезону 2017/18.
Дані станом на 16 квітня 2018 року.
1. Мохамед Салах (60 балів)
Клуб: Ліверпуль (Англія)
Голи: 30 (коефіцієнт 2,0)
2. Ліонель Мессі (58 балів)
Клуб: Барселона (Іспанія)
Голи: 29 (коефіцієнт 2,0)
3-4. Роберт Лєвандовскі (54 бали)
Клуб: Баварія (Німеччина)
Голи: 27 (коефіцієнт 2,0)
3-4. Чіро Іммобіле (54 бали)
Клуб: Лаціо (Італія)
Голи: 27 (коефіцієнт 2,0)
5-6. Едінсон Кавані (50 балів)
Клуб: Парі Сен-Жермен (Франція)
Голи: 25 (коефіцієнт 2,0)
5-6. Харрі Кейн (50 балів)
Клуб: Тоттенхем (Англія)
Голи: 25 (коефіцієнт 2,0)
7. Жонас (49,5 балів)
Клуб: Бенфіка (Португалія)
Голи: 33 (коефіцієнт 1,5)
8. Мауро Ікарді (48 балів)
Клуб: Інтер (Італія)
Голи: 24 (коефіцієнт 2,0)
9-10. Кріштіану Роналду (46 балів)
Клуб: Реал Мадрид (Іспанія)
Голи: 23 (коефіцієнт 2,0)
9-10. Луїс Суарес (46 балів)
Клуб: Барселона (Іспанія)
Голи: 23 (коефіцієнт 2,0)
"Золотий бутс": всі володарі