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"Золотий бутс" 2018: таблиця претендентів

14:49 12880 Читать на русском
"Золотий бутс" 2018: таблиця претендентів
Золотий бутс / Getty Images

Претенденти на звання найкращого бомбардира європейських чемпіонатів сезону 2017/18.

Дані станом на 16 квітня 2018 року.

1. Мохамед Салах (60 балів)

Клуб: Ліверпуль (Англія)

Голи: 30 (коефіцієнт 2,0)

2. Ліонель Мессі (58 балів)

Клуб: Барселона (Іспанія)

Голи: 29 (коефіцієнт 2,0)

3-4. Роберт Лєвандовскі (54 бали)

Клуб: Баварія (Німеччина)

Голи: 27 (коефіцієнт 2,0)

3-4. Чіро Іммобіле (54 бали)

Клуб: Лаціо (Італія)

Голи: 27 (коефіцієнт 2,0)

5-6. Едінсон Кавані (50 балів)

Клуб: Парі Сен-Жермен (Франція)

Голи: 25 (коефіцієнт 2,0)

5-6. Харрі Кейн (50 балів)

Клуб: Тоттенхем (Англія)

Голи: 25 (коефіцієнт 2,0)

7. Жонас (49,5 балів)

Клуб: Бенфіка (Португалія)

Голи: 33 (коефіцієнт 1,5)

8. Мауро Ікарді (48 балів)

Клуб: Інтер (Італія)

Голи: 24 (коефіцієнт 2,0)

9-10. Кріштіану Роналду (46 балів)

Клуб: Реал Мадрид (Іспанія)

Голи: 23 (коефіцієнт 2,0)

9-10. Луїс Суарес (46 балів)

Клуб: Барселона (Іспанія)

Голи: 23 (коефіцієнт 2,0)

"Золотий бутс": всі володарі

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