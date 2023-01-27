Вінгер Шахтаря Тете, який виступає в оренді у складі Ліона, має новий варіант продовження кар'єри.

Бразилець потрапив до сфери інтересів Лідса, повідомляє L'Equipe. Втім, ще жодних домовленостей з Тете нема.

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Зазначається, що "павичі" далеко не єдина команда, яка зацікавлена в послугах Тете – гравця Шахтаря хоче підписати неназваний клуб з Бразилії. Раніше повідомлялось, що Лестер є ще одним претендентом на вінгера.

До слова, Тете провів 19 матчів у складі Ліона в поточному сезоні, в яких забив 6 голів та віддав 5 результативних передач. Лідс наразі перебуває поруч з зоною вильоту (18 очок та 15 місце, відрив від останнього місця – 3 пункти).

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