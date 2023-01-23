"Я сказав хлопцям перед грою: "Коли ми підемо на пенсію, то пошкодуємо, що недостатньо насолодилися цим моментом". Кожен усвідомлює, що у нас є ще багато матчів. Просто йдемо крок за кроком.

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Ментальність та дух зараз відповідні, це ключовий фактор. Звісно, є ще багато простору для вдосконалення, але ми на правильному шляху. Коли я прибув та побачив цю якість команди, то зрозумів, що у нас є все для досягнення великих речей", – сказав Зінченко на флеш-інтерв'ю.

Нагадаємо, українець став одним із героїв матчу 21-го туру проти МЮ, зокрема розігнав переможну гольову атаку та стягнув на себе Ван-Біссаку, завдяки чому Нкетія не перебував у офсайді.

Загалом для 26-річного Олександра це був 15 поєдинок за Арсенал у сезоні у всіх турнірах.

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