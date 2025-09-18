У середу, 17 вересня, відбувся матч 3-го раунду Кубка англійської ліги між Суонсі та Ноттінгем Форест (3:2). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги, 3-й раунд

Суонсі – Ноттінгем Форест – 3:2

Голи: Берджесс, 68, 90+7, Віпотнік, 90+3 – Жезус, 15, 45+1

Зінченко надовго запам'ятає свій дебют за "лісників". Його команда поступилася представнику Чемпіоншипу, ведучи з рахунком 2:0. Причому два останні голи Ноттінгем Форест пропустив вже в компенсований до другого тайму час.

Що сказати, Олександру не пощастило в тому плані, що наставник Ноттінгема Ангелос Постекоглу вирішив випустити резервний склад – на поле за Форест вийшли одночасно 8 дебютантів! Зінченко виявився одним з них.

На 88-й хвилині за рахунку 2:1 на користь "лісників" Зінченко вирішив виконати небезпечний штрафний поблизу воріт Суонсі, але пробив над поперечиною.

Героями цієї зустрічі стали інші гравці – автор дубля Берджесс у господарів і автор дубля Жезус у гостей.

Суонсі вперше з 2017 року вийшов до 1/8 фіналу Кубка ліги.

