"Продати Олександра Зінченка може бути складно. Вагома причина – його зарплата. Крім того, він живе в Лондоні, йому тут комфортно – у нього тут сім'я, маленькі діти.

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До завершення його контракту залишився лише рік, а статус вільного агента може дати йому набагато більше свободи вибору. Для Зінченка це буде дійсно чудова нагода, і певно він її отримає", – розповів Сем Дін у подкасті Latte Firm.

Нагадаємо, що угода Олександра Зінченка з Арсеналом завершується влітку 2026 року. За "канонірів" українець зіграв у 91 матчі, в яких забив три голи та віддав п'ять асистів.

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